Edilizia, dal 4 febbraio obbligo della quota di Fer sulle ristrutturazioni

Anche gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico fanno scattare l’obbligo di installazione di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento. La percentuale di consumi da coprire tramite Fer, se si rinnova l’impianto termico, è del 15 per cento. Inoltre, per gli edifici esistenti, l’obbligo di soddisfare una percentuale di consumi tramite impianti a Fer viene esteso alle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello. Nel primo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi