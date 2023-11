Edilizia carceraria, a Reggio Calabria gara da 13 milioni per un nuovo padiglione di Alessandro Lerbini

Il Mit ha assegnato a Impregiva il recupero dell’istituto penale per minorenni di Airola (Bn). Bergamo riqualifica l’ex penitenziario Sant’Agata

L’edilizia carceria è protagonista di due appalti, finanziati dal Pnrr, a Reggio Calabria e Bergamo per un importo dei lavori di 31,5 milioni. Più un cantiere aggiudicato in provincia di Benevento. Il ministero delle Infrastrutture appalta la progettazione definitiva-esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, di realizzazione del nuovo padiglione detentivo presso la casa di reclusione di Reggio Calabria sita in località Arghillà. Il bando da 13.047.309 euro, a procedura accelerata, scade il 20 novembre.

Sempre il Mit ha assegnato a Impregiva di Napoli la progettazione definitiva, esecutiva (compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) e l’esecuzione dei lavori di restauro, riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico dell’istituto penale per minorenni di Airola (Benevento). Il bando da 14.439.314 euro è stato appaltato per 10.857.364 euro.

Il Comune di Bergamo affida invece il restauro e la riconversione del compendio dell’ex carcere di Sant’Agata a Bergamo Alta, immobile tutelato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Le opere, dal valore di 7,65 milioni, sono finanziate dal Pnrr missione M5 componente C2 – inv. 2.3. – Programma innovativo della qualità dell’abitare (Pinqua) intervento n. 304. Offerte entro il 14 novembre.