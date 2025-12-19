Edilizia e progettazione, al Ces di Las Vegas l’hi-tech made in Italy
È partito il conto alla rovescia per l’edizione 2026 del Consumer Electronics Show (Ces) la più importante Fiera al mondo sulle tecnologie in programma dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas. E saranno 51 le startup italiane provenienti da 13 regioni che voleranno oltreoceano grazie alla “missione” organizzata dall’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) di cui un nutrito gruppo in campo con soluzioni dedicate alla gestione “smart” di città e territori...