Edilizia, Feneal Uil e Fillea Cgil proclamano uno sciopero di otto ore

«Al tavolo tecnico di oggi, presso il Ministero del Lavoro, abbiamo avanzato diverse proposte non solo per estendere la cosiddetta patente a crediti a tutti i settori, ripristinando la norma originaria del Testo Unico sulla Sicurezza (art. 27 ora modificato in peggio), ma anche per renderla veramente efficace nei cantieri: da maggiore qualificazione all’ingresso per chi vuole fare impresa, con obbligo di avere propri mezzi e dipendenti, all’inserimento delle malattie professionali nella perdita di...