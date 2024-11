Edilizia libera, per il ripostiglio degli attrezzi conta la dimensione più che la base in calcestruzzo

Ai fini della classificazione in edilizia libera o meno, il «ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo» come definito dal glossario degli interventi edilizi (Dm 2 maggio 2018) va valutato guardando più alla “limitata dimensione” che al modo con cui viene fissato al suolo. Lo precisa il Tar Veneto nel giudizio promosso da un privato che ha realizzato sulla sua proprietà un capanno per gli attrezzi di 6,35 mq per un’altezza di poco più ...

