Edilizia sanitaria, accordi quadro di ingegneria per 97,1 milioni in Campania

Al via in Campania un maxibando di ingegneria per l’edilizia sanitaria. Soresa - Società regionale per la sanità - sottoscrive accordi quadro per l’affidamento mediante successivi contratti attuativi dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione e altri servizi tecnici relativi a lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili delle Aziende sanitarie, aziende ospedaliere e ospedaliere universitarie della regione.

Il bando è suddiviso in 15 lotti: Ao Sant’Anna e San Sebastiano (...