Edilizia sanitaria, in gara i nuovi ospedali di Vasto e Avezzano per 230 milioni
Le gare promosse dall’Asl 2 e AreaCom hanno un importo di 120 e 110 milioni. Previsti complessivamente circa 500 posti letto
Doppio appalto di edilizia sanitaria in Abruzzo per un valore complessivo di 230,6 milioni. L’Asl 2 Lanciano Vasto Chieti ha pubblicato il bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero San Pio da Pietrelcina di Vasto per un importo di 120.535.262 euro.
La struttura sorgerà in località Pozzitello, a circa 7 km dal centro, e sarà dotata di circa 240 posti letto. Per l’affidamento non si procederà alla suddivisione in lotti in quanto...