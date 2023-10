EdiliziAcrobatica: 9 mesi boom per contratti (+53%) e clienti (+78%) di El. & E.

EdiliziAcrobatica, a capo dell’omonimo gruppo, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, nei primi nove mesi dell’anno ha visto crescere del 53% il numero dei contratti sottoscritti rispetto allo stesso periodo del 2022, passando da 12.149 a 18.590. Il risultato riflette la crescita del numero dei clienti (+78%). Come si legge in una nota, si tratta di «un risultato assolutamente positivo, registrato dopo due trimestri in cui la crescita del numero dei contratti si era attestata rispettivamente al 43% e al 50% e che prosegue in questo modo un trend di assoluta eccellenza». La società ha anche fatto sapere che le risorse umane del gruppo hanno superato le 2.378 unità (+800 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, di cui 115 inserite a settembre). La strategia messa in atto «ha portato, nell’anno in cui sono terminati gli incentivi fiscali, a ottenere un aumento di oltre il 50% del numero dei contratti sottoscritti e di quasi l’80% del numero dei clienti», ha detto l’Ad Anna Marras, sottolineando che EdiliziAcrobatica «conferma anche nei primi 9 mesi del 2023 che la scalabilità del suo modello di business, che si fonda sulla formazione e la crescita delle risorse umane e sulla condivisione di un grande sogno comune, quale è quello di rivoluzionare il modo di fare edilizia nel mondo, non viene scalfita da bonus e incentivi di Stato, poiché è sulle sue persone che fonda il proprio solido successo».