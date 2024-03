Elettrificazione Lamezia-Terme, vince il team con Manelli Impresa

Rete ferroviaria italiana comunica di aver «individuato come migliore offerente» il raggruppamento temporaneo di imprese con Manelli Impresa, Sposato Costruzioni, Pini Group, Ste, Strafer e Sint l’operatore che ha presentato la migliore offerta per la gara lanciata nei mesi scorsi relativa all’appalto integrato per la velocizzazione della tratta Lamezia Terme-Settingiano e dell’elettrificazione sulla tratta Lamezia Terme-Catanzaro Lido. Il valore economico finale è di 165 milioni.

