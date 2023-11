Elezioni anticipate, trattamento accessorio e fusione inversa: le massime della Corte dei conti di Marco Rossi

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Elezioni anticipate, termine sottoscrizione relazione fine mandato

Nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’articolo 51 del Tuel, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’articolo 4, comma 1, del Dlgs 149/2011 deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni. Siffatta interpretazione appare preferibile (tra l’altro) dal punto di vista teleologico e razionale, non solo perché assicura la realizzazione dello scopo precipuo della norma, ma anche perché consente di rendere razionale l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione.

Sezione delle Autonomie – Deliberazione n. 15/2023

Incarichi a soggetti in quiescenza per formazione/affiancamento

Il Collegio ritiene che l’attività oggetto della richiesta di parere (ossia formazione e affiancamento al personale neoassunto) non costituisca né incarico di studio né incarico di consulenza e, pertanto, non ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, comma 9, del Dl. 95/2012. A tal proposito si condivide quanto affermato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria (deliberazione n. 66/2023/PAR) secondo cui ‹‹L’attività….consiste….”nella formazione operativa” e nel “primo affiancamento” del personale neo-assunto e non integra, pertanto, né un’attività di studio destinata a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello studio e le soluzioni proposte, né la formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza». Nondimeno, l’incarico individuale da conferire dovrà necessariamente rispettare i limiti all’uopo fissati dall’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 (con particolare riguardo alla natura temporanea della prestazione da eseguire, destinata a soddisfare una esigenza di carattere straordinario ed eccezionale nonché alla congruità del relativo compenso).

Sezione regionale di controllo della Basilicata – Parere n. 62/2023

Vincoli trattamento accessorio

La Sezione sospende la pronuncia e delibera di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di massima ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale: «se l’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 20019, nella parte in cui dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, vada adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, consideri, sia nell’anno base che in quello di applicazione della disposizione, anche le assunzioni di dirigenti a tempo determinato effettuate ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000».

Sezione regionale di controllo della Liguria – Deliberazione n. 115/2023

Fusione inversa e parere della Corte dei conti

La fusione inversa (o rovesciata) è una tipologia particolare di fusione per incorporazione, nella quale è la società partecipata che incorpora la società partecipante, determinando un’aggregazione di due o più patrimoni aziendali: sussiste un’inversione, rispetto alla fusione diretta, dei ruoli attribuiti alle società facenti parte dell’operazione, in quanto la partecipante diventa incorporata il luogo di quella incorporante.

La fusione inversa ha la medesima disciplina giuridica della fusione diretta: si tratta di una forma particolare di fusione per incorporazione alla quale sono applicabili tutte le disposizioni in tema di fusione per incorporazione previste dal Codice Civile, in termini sia di documentazione necessaria, sia di procedimento (tempistica, bilanci e situazioni contabili da predisporre). Alla luce dei principi OIC del 2007 sinteticamente richiamati , non modificati da successivi principi o pronunce giurisprudenziali, si può concludere nel senso che anche tale operazione, determinando l’estinzione della società incorporata, conduce ad una «integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione». La conseguenza è che anche per tale tipologia di fusione trova applicazione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite richiamato al paragr. 2: «appare da escludere …. sia per gli enti soci dell’incorporante che per quelli dell’incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all’acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente».

Sezione regionale di controllo della Lombardia – Deliberazione n. 227/2023