Elezioni europee, ammesso il voto fuori sede per gli studenti

In occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, gli studenti che si trovano in un Comune diverso da quello di iscrizione elettorale sono ammessi a votare fuori sede. Con la circolare n. 27/2024 il ministero dell’Interno fornisce le indicazioni operative per l’esercizio del diritto di voto.

Le modalità

Facendo seguito alla circolare n. 26 del 29 marzo, il Dait fornisce...