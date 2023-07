Emergenza Emilia Romagna, sospesi anche i termini per la prevenzione incendi di Mariagrazia Barletta

Il provvedimento ha ottenuto la prima approvazione da parte della Camera. Il testo passa al Senato, che deve votarlo entro il 31 luglio









Nei territori colpiti dall'alluvione dello scorso maggio sono congelati fino al 30 settembre i termini per la presentazione delle pratiche di prevenzione incendi. Viene inoltre consentito alle attività economiche, che hanno subito danni agli impianti e ai sistemi antincendio, di rimanere aperte purché adottino misure cosiddette «compensative». Le novità sono state inserite con l'approvazione di due emendamenti al Dl Alluvione che ha ottenuto, nella serata di martedì 25 luglio, il via libera in Aula...