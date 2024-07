Empoli pensa al nuovo stadio, investimento da 45 milioni

L’Empoli accelera sul restyling dello stadio Castellani. Ieri mattina, alla presenza del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, che segue il dossier da quando guidava l’Istituto per il credito sportivo, sono state rese note le caratteristiche del progetto per la realizzazione del quale la proprietà della famiglia Corsi sarà affiancata dal main sponsor del club, Computer Gross. L’intervento in project financing, che sarà discusso pubblicamente già a partire dai consigli comunali del 18 e ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi