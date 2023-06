Enel congela la piattaforma per rilevare il superbonus di Laura Serafini

Link utili Superbonus, paracadute delle Entrate per i lavori di riqualificazione green degli Iacp

Perplessità della nuova gestione sui rischi e sull’esborso finanziario. È stallo tra Bnl e le banche sulle condizioni per la cessione di Artigiancassa









La piattaforma per l'acquisto di crediti fiscali, come il superbonus, rimasti incagliati nei bilanci delle imprese al momento è congelata.E, probabilmente, l'impianto, così come immaginato prima del cambio al vertice del gruppo Enel, è destinato a essere superato. Da una parte ci sono le complessità tecniche a mettere in piedi il meccanismo, complice la ritrosia del mondo bancario a entrare nel capitale del veicolo destinato a comprare e tenere in pancia i crediti fiscali finchè le imprese non hanno...