Energia da fonti rinnovabili – Costruzione impianti – Termine inizio lavori – Tre anni decorrenti dal rilascio del titolo abilitativo – Autorizzazione Unica –Applicabilità

L’art. 15, c. 2, quarto periodo del d.P.R. n. 380/2001 è una norma autonoma, che reca una propria portata precettiva («…il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo») ed è distinguibile dal resto della disposizione, che, nei tre periodi precedenti, riguarda il permesso di costruire. Il ...