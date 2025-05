Energie rinnovabili, bocciate le linee guida del Lazio che consentono solo progetti prioritari o in area idonea

Con la sentenza n. 6969/2025, il Tar Lazio boccia le linee guida regionali per le rinnovabili, che consente nella provincia di Viterbo solo i progetti prioritari o in area idonea, con la conseguente impossibilità di avviare i procedimenti autorizzativi in tutti gli altri casi.

Gli indirizzi

È stata impugnata la deliberazione con cui la giunta regionale del Lazio ha approvato indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento...