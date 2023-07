Ente acque della Sardegna aggiudica a Villacidro il rifacimento della rete irrigua per 9,1 milioni di Alessandro Lerbini

La gara prevede il completamento del rifacimento della condotta di adduzione dall'invaso del Rio Leni









Appalto per opere idriche in Sardegna. Enas manda in gara il completamento del rifacimento della condotta Ø1400 di adduzione alla rete irrigua dall'invaso del Rio Leni nel Comune di Villacidro. L'importo a base di gara dell'appalto è pari a 9.180.516 euro, di cui 8.209.189 euro per lavori soggetto a ribasso, 154.728 euro per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso e 816.598 euro per costi della manodopera non soggetto a ribasso.



La categoria prevalente dei lavori è Og6 per un importo di 9.180...