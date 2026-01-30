Enti locali, ok dal consiglio dei ministri al contratto da 140 euro al mese

Dal consiglio dei ministri di ieri è arrivato il via libera ai rinnovi contrattuali 2022/24 per i dipendenti di Regioni ed enti locali.

Il bollino del Governo è stato messo sia sull’intesa per il personale del comparto, quasi 500mila persone che attendono aumenti medi da 140 euro al mese e arretrati una tantum intorno ai 2.400 euro. Sia su quella per dirigenti e segretari di Comuni e Province: qui la platea è di circa 13mila persone, gli aumenti medi valgono 444 euro al mese e gli arretrati oscillano...