Enti pubblici con ricavi in bilancio per competenza
Occorre valutare i contenuti dell’accordo sottostante all’operazione di vendita
I ricavi derivanti da prestazione di servizi sono iscritti nel conto economico in base allo stato di completamento della prestazione alla data di chiusura del bilancio. Il principio contabile Itas 9, destinato alle pubbliche amministrazioni, disciplina il trattamento contabile di ricavi e proventi, nonché delle informazioni da presentare nella nota integrativa.
Prima di tutto, il documento distingue la contabilizzazione dei ricavi e proventi tra prestazioni di servizi e cessione di beni. Per i servizi...
Il risanamento dell’ente locale, rapporti tra Osl e organo di revisione
di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel