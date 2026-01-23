Entro il 15 aprile rendiconto dei rimborsi sulle commissioni straordinarie negli enti sciolti per mafia
Lo ha reso noto la Direzione centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’Interno
Entro il prossimo 15 aprile tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato modello A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2026, per provvedere all’erogazione di un primo acconto per l’annualità 2026, e una certificazione (allegato modello B) a consuntivo degli oneri assunti, dal 1° gennaio 2025 o dalla data di insediamento della Commissione fino al 31 dicembre 2025.
