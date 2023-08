Equo compenso e requisiti, Oice: opportuno un coordinamento normativo di E.l. & E.

Lupoi: «L'obiettivo è quello di dare piena attuazione al Codice favorendo la realizzazione delle opere»









L'Oice, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura, aderente a Confindustria, scende in campo a supporto della piena attuazione del Codice segnalando i rischi derivanti dal mancato coordinamento fra codice appalti e legge 49/2023 (sull'equo compenso) per evitare la strana ipotesi di impostare le gare per servizi tecnici con prezzo fisso e ribasso sulle sole spese e quelli connessi ad un eccessivo restringimento del mercato con la richiesta di requisiti su solo tre anni.



Per Giorgio...