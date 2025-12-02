Esenzione Imu agraria estesa alle compartecipazioni
Il 16 dicembre scade il termine per il conguaglio relativo al 2025
Le norme che prevedono l’esenzione Imu a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sia pure se di semplice applicazione, nel recente passato hanno originato contrasti per i quali è stata più volte scomodata la Suprema Corte e che, in alcuni casi, sono culminati in norme di interpretazione autentica. Si pensi all’articolo 16-ter del Dl 34/2019 per le società agricole e all’articolo 78-bis del Dl 104/2020 relativo ai coadiuvanti familiari, ai soci di società di persone agricole...
Correlati
Risoluzione
Al termine di accertamento decadenziale si applica il principio di scissione degli effetti della notifica
di Maria Voccia De Felice (*) - Rubrica a cura di Anutel