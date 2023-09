Estintore rimosso dal distributore di carburante? Confermato il carcere per il responsabile di Massimo Frontera

La Cassazione: circostanza in grado di costituire un pericolo non solo nei confronti del lavoratore ma anche della pubblica incolumità









Anche un solo estintore rimosso dalla sua postazione nell'ambito di una stazione di servizio è in grado «in via astratta a pregiudicare l'integrità fisica dei lavoratori gravitanti attorno all'attività imprenditoriale e all'ambiente di lavoro, rendendo più difficile la tutela dai pericoli d'incendi e più facile la loro estensione». I giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione Penale hanno valutato molto severamente il caso di questa irregolarità sul luogo di lavoro in cui il responsabile...