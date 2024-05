Fabbisogni standard e controlli interni, Ifel «apre» alla proroga

I Comuni potranno inviare il questionario sui fabbisogni standard (FC80U, relativo al 2022) e le relazioni di rendicontazione degli obiettivi di servizio per il 2023 oltre le scadenze previste, rispettivamente del 25 maggio per i primi e del 31 maggio per le seconde. Con una nota pubblicata sul sito, l’Ifel segnala i problemi di avvio della nuova piattaforma di compilazione realizzata da Sogei e i numerosi adempimenti in scadenza nello stesso periodo, annunciando che, in accordo con l’Anci, è considerata...

