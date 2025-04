Fabriano con un bando da 20,7 milioni realizza la palazzina per le emergenze da calamità

Nelle Marche vanno in gara due appalti per opere di edilizia sanitaria e di recupero architettonico, entrambi legati ai lavori post sisma, per un valore complessivo di 32,3 milioni.

L’amministrazione regionale affida i lavori di realizzazione della palazzina funzionale alle emergenze sanitarie da eventi calamitosi presso il presidio ospedaliero E. Profili di Fabriano (ordinanza n. 109 del 23-12-2020 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016). I lavori, dall’importo ...

