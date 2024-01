Falsa attestazione in servizio, progressioni verticali, assistenza legale e concorsi

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Illegittimità del licenziamento disciplinare per falsa attestazione di presenza in servizio

È illegittimo il licenziamento disciplinare, per falsa attestazione di presenza in servizio, irrogato a un dipendente di un’agenzia regionale (sottoposto a contratto di lavoro di diritto privato, ma anche alle regole generali del lavoro pubblico privatizzato ed in particolare al Dlgs 165/2001) per un’uscita dal servizio con l’automezzo dell’ente, debitamente autorizzata e resasi necessaria a causa della prestazione (cambiare gli abiti, bagnatisi durante il lavoro) e che, in tale occasione e per pochi minuti, si intratteneva per motivi personali, a fare la spesa, presso il mercato. Lo ha indicato la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 6 dicembre 2023 n. 34107.

Progressioni verticali e valutazione dei titoli di servizio

Il Tar Umbria, sezione I, con la sentenza 13 dicembre 2023 n. 720 ha definito che nella valutazione dei titoli di servizio in ambito di procedure comparative per progressione verticale, il servizio prestato in qualità di istruttore/agente di polizia locale (ex categoria C) deve ritenersi attinente al profilo di destinazione di istruttore amministrativo direttivo (ex categoria D), in considerazione del fatto che gli istruttori e gli agenti della polizia locale svolgono anche funzioni tipicamente amministrative, consistenti in tutte le attività amministrative strumentali alle funzioni di polizia, tra le quali l’accertamento degli illeciti amministrativi e penali, con particolare riguardo a quelli previsti per le materie relative alle funzioni fondamentali esercitate dall’ente di appartenenza. In particolare, rientra tra le funzioni degli istruttori e degli agenti di vigilanza della polizia locale l’accertamento e la contestazione delle violazioni penali e amministrative nei modi prescritti dalla legge e la redazione dei relativi atti e verbali, oltre allo svolgimento dei compiti e dei servizi interni d’istituto ed amministrativi in base alle disposizioni impartite dal comandante. A questi possono aggiungersi i compiti di supporto consistenti nella redazione di note e rapporti istruttori finalizzati alla definizione, da parte delle autorità competenti, dei ricorsi amministrativi avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni. Risulta, quindi, irragionevole, anche alla luce delle declaratorie dei CCNL relative alle mansioni dell’istruttore amministrativo, la valutazione di non attinenza di detti servizi svolti per il profilo messo a bando.

Compensi ai funzionari che assistono l’ente nei processi tributari

«In un ente ove non sia operativa un’avvocatura interna, gli eventuali compensi corrisposti ai funzionari (non avvocati) che assistono in giudizio l’ente medesimo nei processi tributari ai sensi dell’art. 15, c. 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992, sono soggetti ai limiti di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017». La Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la delibera n. 203/2023/PAR del 18 dicembre 2023, ha esaminato un quesito specifico osservando che, nel caso di specie, non si ricade in alcuna delle ipotesi di deroga che le Sezioni Riunite (deliberazione n. 51/CONTR/2011) hanno contemplato ovvero quelle riconducibili alle prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che, peraltro, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti (tra le quali rientrano i compensi professionali all’avvocatura interna).

Avvio di nuovo concorso quando per il precedente non è ancora stata approvata la graduatoria

Il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, con la sentenza 7 dicembre 2023 n. 1599 ha stabilito che la mancata approvazione della graduatoria di una precedente procedura di reclutamento al momento del bando di una successiva non consente di ravvisare la violazione della regola generale che prevede la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie degli idonei, rispetto ad altri moduli di assunzione del personale, poiché l’assenza di una graduatoria efficace esclude la ricorrenza del presupposto fattuale per dare corso, in via prioritaria, allo scorrimento della medesima. Pertanto, qualora al momento della pubblicazione del nuovo bando non sia stata ancora approvata la graduatoria definitiva del concorso bandito in precedenza non è neanche configurabile l’onere dell’amministrazione di indicare «le ragioni supportanti la scelta discrezionale compiuta, alla stregua di una stringente e rafforzata motivazione, idonea, secondo un criterio di sufficienza, a dar conto della diversa valutazione comparativa degli interessi effettuata in ragione di peculiari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, da enucleare puntualmente nell’atto di indizione del nuovo concorso», di cui alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 luglio 2011 n. 14.