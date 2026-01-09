Fcde e piccole opere tra le semplificazioni della manovra 2026

Semplificazione nella gestione dei piccoli investimenti e regole di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità sono tra le principali novità contabili per gli enti locali introdotte dalla manovra di bilancio 2026. La norma (comma 660) aggiorna il principio contabile 4/2 al Dlgs 118/2011 e aggiunge in coda al paragrafo 5.4.9 alcuni nuovi capoversi.

Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del Dlgs 36/2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione...