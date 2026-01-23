Federalismo, dai Lep «effetti rilevanti» sui conti pubblici
Ambizioni e difficoltà dei livelli essenziali delle prestazioni sono stati riassunti efficacemente ieri dall’Ufficio parlamentare di bilancio nell’audizione alla commissione Affari costituzionali del Senato
In Piemonte e in Lombardia il 56% degli alunni della primaria frequenta classi a tempo pieno. La stessa condizione in Molise riguarda il 10% dei bambini, in Sicilia il 13% e in Puglia il 21%.
I «livelli essenziali delle prestazioni» (Lep), previsti in Costituzione dal 2001, servono a cancellare queste distanze nei diritti garantiti ai cittadini in base al territorio in cui abitano. Ma rischiano di costare parecchio: e per questa ragione non vengono attuati.
