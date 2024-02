Fermo, appalto da 15,7 milioni per rinnovare l’impianto irriguo sul fiume Aso

Opere idriche in gara a Fermo. Il Consorzio di bonifica delle Marche ha pubblicato un bando per i lavori di irrigazione della valle del fiume Aso attraverso l’ammodernamento dell’impianto irriguo con la trasformazione della distribuzione da pelo libero a condotta in pressione, 1° stralcio funzionale.

L’importo delle opere è di 15.321.777 euro. La categoria Soa richiesta è la Og6, classifica VII o superiore: in sede di valutazione delle offerte prezzo è qualità avranno lo stesso peso del 50% ciascuno...