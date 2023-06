Ferrovia Roma-Pescara, Abruzzo in campo per salvare l'Alta velocità di Marco Morino

La linea a rischio stralcio dai fondi del Pnrr perchè potrebbe non essere ultimata entro il termine capestro del 2026









In 16, tra associazioni di categoria (tra cui Confindustria Abruzzo, Confartigianato, Confcommercio, Cna) e organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) scendono in campo, attraverso un comunicato dai toni molto duri, per salvare la linea ferroviaria Roma-Pescara, a rischio stralcio dai fondi del Pnrr perchè potrebbe non essere ultimata entro il termine capestro del 2026. Recita testualmente il comunicato firmato congiuntamente da tutte le sigle: «La Regione Abruzzo assiste ancora una volta a...