Ferrovie, Donnarumma: «Puntiamo a mettere in sicurezza gli investimenti del piano»

«La nostra intenzione è quella di rafforzare il gruppo dal punto di vista della messa in sicurezza dell’execution. Noi ci occupiamo di mettere in sicurezza le Fs, non operiamo salvataggi di Stato. Non vogliamo allargare i nostri interessi commerciali né vendere nuovi servizi o prodotti». L’amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, va dritto al punto e sgombra il campo dalle critiche che hanno accompagnato, in queste ultime settimane, una serie di rumors su possibili...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi