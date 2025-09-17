Ferrovie, Donnarumma: «Puntiamo a mettere in sicurezza gli investimenti del piano»
L’intervista all’amministratore delegato del gruppo, che spiega il razionale strategico alla base delle potenziali acquisizioni: «Più operazioni al vaglio, ma siamo ancora in fase esplorativa. Non faremo alcun salvataggio di Stato»
«La nostra intenzione è quella di rafforzare il gruppo dal punto di vista della messa in sicurezza dell’execution. Noi ci occupiamo di mettere in sicurezza le Fs, non operiamo salvataggi di Stato. Non vogliamo allargare i nostri interessi commerciali né vendere nuovi servizi o prodotti». L’amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, va dritto al punto e sgombra il campo dalle critiche che hanno accompagnato, in queste ultime settimane, una serie di rumors su possibili...