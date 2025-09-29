Finanza di progetto, revoca della «pubblica utilità» solo con adeguata motivazione
Consiglio di Stato: la dichiarazione sebbene non vincolante crea un «affidamento attenuato», non un vero diritto a proseguire ma un’aspettativa che impone alla Pa di giustificare esaustivamente la scelta di recedere
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 7466 del 23 settembre 2025, ha affrontato un tema di particolare rilevanza riguardo alla prima fase del procedimento per l’affidamento di una concessione in finanza di progetto. In questo segmento procedimentale viene individuata la proposta da mettere eventualmente a gara. La proposta, anche se dichiarata di pubblico interesse, non vincola l’Amministrazione a darvi seguito. Tuttavia, il riconoscimento di pubblico interesse attribuisce al promotore...