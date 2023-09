Fine dell'isolamento da Covid, resiste l'esclusione dal comporto di Consuelo Ziggiotto

Superato il regime delle misure restrittive ma non quello dei benefici della malattia dovuta alla pandemia









È abrogata la disciplina relativa alle misure concernenti l'isolamento per le persone risultate positive al Covid e il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con il virus.

L'abrogazione è avvenuta con il Dl 105/2023 che all'articiolo 9 abolisce gli obblighi in materia di isolamento in caso di positività al virus, abrogando anche il regime dell'autosorveglianza in caso di contatto diretto. Non ultimo, modifica la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla...