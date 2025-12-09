Finiture in legno: lo stop ai bonus pesa sul settore ma l’export cresce a due cifre
Bazzichetto (Edilegno): «Nel 2025 prevediamo una contrazione superiore al 5%, ma la situazione è molto fluida»
Le nuove norme antidumping introdotte lo scorso giugno dall’Unione europea sui prodotti in legno provenienti dalla Cina hanno sicuramente aiutato i produttori di finiture in legno (pavimenti e rivestimenti, porte e finestre) ad arginare la concorrenza cinese e l’inondazione di merci dal Paese asiatico seguita all’introduzione dei dazi negli Stati Uniti.
Tuttavia, per quanto utili, gli strumenti antidumping non sono mai risolutive, osserva Andrea Bazzichetto, presidente di Edilegno, l’associazione ...
Edifici realizzati con stampa 3D, in Abruzzo primo test sismico al mondo
di Mila Fiordalisi