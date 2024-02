Firenze, prime vittime i turisti e chi viene da fuori città

Come si spiega il record di multe di Firenze, città in cui nel 2023 ogni abitante ha pagato, in media, quasi 200 euro (esattamente 198,6 euro)? Accanto alla capacità sanzionatoria (affidata soprattutto a telecamere per controllare l’ingresso in Ztl e corsie preferenziali, autovelox e telelaser) e alla capacità di riscossione da parte del Comune, che non ha aderito tra l’altro alle rottamazioni di sanzioni e interessi introdotti dal Governo Meloni, l’assessore fiorentino alla Mobilità, Stefano Giorgetti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi