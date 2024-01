Firmato il nuovo contratto per la scuola 124 euro per i docenti, scatta il lavoro agile

La conferma di aumenti retributivi mensili di 124 euro per i docenti, 96 euro per il personale tecnico-amministrativo (Ata) e 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga). Accanto a una serie di novità normative, che da oggi, 19 gennaio, entrano quindi in vigore: dal’introduzione, e regolazione, del cosiddetto lavoro agile ai nuovi ordinamenti professionali per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo di scuole, università, accademie e conservatori; dai tre giorni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi