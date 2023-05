Fitto: con autonomia nessun aumento dei divari di D.Ca.

Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, ieri alla Camera al question time









«Nessun incremento dei divari territoriali per effetto dell’attuazione dell’autonomia differenziata ma pieno rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale». Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ieri alla Camera al question time sulle implicazioni della riforma dell’autonomia differenziata sul divario socio-economico tra Nord e Sud del Paese, in relazione all’utilizzo del criterio della spesa storica...