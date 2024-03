Fitto contro la Corte conti: zero tagli in sanità

Torna a segnare tempesta il barometro dei rapporti fra il ministro per il Pnrr Raffaele Fitto e la Corte dei conti. Come accaduto nelle puntate precedenti, dal controllo concomitante alle relazioni periodiche sull’attuazione, il ministro affida la propria replica a una nota irritata. In cui ora parla di «inutili polemiche strumentali sorte a seguito della Memoria», ma si rivolge fra le righe direttamente ai magistrati quando ricorda che «nessuno, ma proprio nessuno, ha avuto qualcosa da obiettare...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi