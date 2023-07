Fitto, i vecchi progetti pre Pnrr nel mirino della rimodulazione di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Il ministro in audizione conferma l’accelerazione sui tempi di riscrittura del programma. Dibattito alle Camere il 1° agosto, rischi inammissibilità ambientale nelle opere nate prima del Piano









Pochi giorni per completare l’istruttoria sul RepowerEu e sulla revisione complessiva del Pnrr. Con un’operazione che si concentrerà in particolare sulla sfoltitura dei progetti già previsti dalla programmazione nazionale e inseriti ex post sotto il cappello del Piano. Nella sua audizione ieri davanti alle commissioni Bilancio e Affari europei di Camera e Senato sulla relazione semestrale, il ministro per il Pnrr Raffaele Fitto ha confermato l’accelerazione impressa al lungo lavorìo di riscrittura...