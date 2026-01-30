Focus accesso agli atti/2: regole procedurali, rito speciale e termini per il ricorso
Analisi di norme e sentenze su pubblicità digitale, oscuramenti, decorrenza del termine breve e aperture sull’accesso in fase esecutiva
Dopo aver dedicato il primo focus (pubblicato su questo stesso giornale mercoledì 28 gennaio) agli aspetti sostanziali dell’accesso agli atti, ci focalizziamo ora sugli aspetti procedurali e il regime processuale isciplinati dall’articolo 36 del Dlgs 36/2023. Il quadro regolatorio trova la sua cornice innanzi tutto nelle previsioni contenute ai commi 1 e 2, che si ricollegano alle modalità di svolgimento della gara in forma telematica.
Viene in primo luogo stabilito che la stazione appaltante deve...