Focus collaboratori del Rup: la commissione di gara
Quarto appuntamento con la guida a ruolo e compiti delle figure di supporto al Responsabile del progetto
La commissione di gara viene normalmente definita come «organo straordinario» della stazione appaltante/ente concedente deputata – e pertanto di obbligatoria nomina e costituzione –, alla valutazione delle offerte negli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’attuale codice, state il superamento dell’incompatibilità endoprocedimentale prevista nel pregresso art. 77, comma 4 (del codice del...