Fondi di coesione, spesa in tilt: le Regioni chiedono più tempo

Un ingorgo senza precedenti, complice anche il Pnrr, sta frenando la spesa dei fondi di coesione. Al punto da indurre governo e Regioni ad aprire un confronto per valutare possibili correttivi, compreso un intervento normativo.

Il punto di partenza è la richiesta avanzata dai governatori di correggere prontamente i cronoprogrammi dei 21 Accordi per la coesione che sono stati firmati con la premier Giorgia Meloni e l’ex ministro Raffaele Fitto tra la fine del 2023 e il 2024. In tutto quasi 30 miliardi...