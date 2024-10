Fondi covid, obbligatorio aggiornare il risultato di amministrazione presunto entro gennaio

È obbligatorio applicare la procedura sull’utilizzo delle quote accantonate o vincolate prevista dall’articolo 187, comma 3-quater del Tuel per gli enti in surplus di risorse da Covid-19 che approveranno il bilancio 2025-2027 con applicazione dell’avanzo presunto in base al decreto del 19 giugno 2024, nonostante le risorse siano già state definite con il rendiconto 2023. A chiarirlo è Arconet, in risposta a un quesito posto da un Comune.

Il decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024 ha disposto...