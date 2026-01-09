Fisco e contabilità

Fondi Ue, Liguria: «No a una regia nazionale

La Regione si oppone a restrizioni gestionali delle risorse europee

di Raoul de Forcade

La Commissione Ue sta puntando a centralizzare, introducendo una regia nazionale dei vari Stati membri, la gestione dei fondi Fesr (Fondi europei per lo sviluppo regionale) ma le Regioni virtuose, quelle che sono riuscite a utilizzare appieno le risorse comunitarie nell’ultima programmazione, e che sono concentrate soprattutto nel Nord Italia, non ci stanno. La Lombardia, ad esempio, appoggiata dalla Confindustria territoriale ha preso una posizione netta contro eventuali restrizioni gestionali. ...

