Fondo accessorio, agenti contabili e disavanzo: le massime della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Recupero somme fondo accessorio e Dm 17 marzo 2020

Il Comune che opti, in quanto più favorevole, per il regime dei resti assunzionali previsto dal Dm 17 marzo 2020, programmando le assunzioni (piano del fabbisogno triennale) con riferimento alle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, potrà operare la decurtazione necessaria al recupero delle somme indebitamente erogate sul «fondo per le risorse decentrate» usufruendo, dunque, di un risparmio di spesa «reale e non fittizio». La Sezione, inoltre, in considerazione della finalità perseguita dall’articolo 1, comma 226, della legge 208/2015, ritiene che la possibilità di compensare le somme, indebitamente erogate, con risparmi di spesa riferiti alle mancate assunzioni possa estendersi anche all’attuale sistema assunzionale, in quanto ciò che rileva sono i risparmi reali e concreti che vengono realizzati con la rinuncia ad assumere da parte dell’Ente, anche all’interno del sistema della «sostenibilità finanziaria». D’altronde, quanto meno nell’arco temporale 2020/2024, si creerebbe una non giustificata disparità di trattamento tra gli enti che, ricorrendo le condizioni di cui al Dm 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, optino per l’utilizzo dei resti assunzionali e che, conseguentemente, possono senza dubbio rinunciare all’utilizzo dei resti per compensare le somme indebitamente erogate, e gli enti che, altrettanto “virtuosi”, adottano il sistema della sostenibilità finanziaria.

Sezione regionale di controllo della Toscana – Parere n. 215/2023

Agenti contabili di fatto

La verifica che l’organo di revisione svolge in termini di cassa non può prescindere dalla indispensabile riconduzione di tali somme, laddove gestite da un agente contabile di fatto, diverso dall’economo, alla regola della resa del conto della gestione, così che in occasione della verifica anzidetta disciplina degli enti locali, l’agente contabile deve in ogni caso dimostrare il carico, lo scarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza ed in particolare: a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all’atto stesso della riscossione; b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato; c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell’esercizio o della gestione; d) il debito o il credito dell’esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione; e) il debito per somme incassate; f) le somme versate; g) i discarichi amministrativi; h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell’esercizio o al termine della gestione.

Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna – Deliberazione n. 207/2023

Superamento triennio ex articolo 188 del Tuel

La concreta conseguenza circa la violazione del canone afferente alla tempestività del riassorbimento del disavanzo nel termine triennale (di cui all’articolo 188 del Tuel), eludendo la cogenza della regola anzidetta, può essere rinvenuta nei principi generali e deve essere ascritta, in primo luogo, alla inosservanza dell’obbligo dell’equilibrio, il quale non può essere limitato al pareggio formale della spesa e dell’entrata (Corte costituzionale, sentenza n. 1/1966), dal momento che i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale fissati dall’articolo 81, comma 4, Costituzionale, si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti. In secondo luogo, oltre a pregiudicare gli equilibri di bilancio e la attendibilità delle risultanze e dei saldi fondamentali, è minato irrimediabilmente il principio di rappresentanza democratica: ad esse consegue, ad avviso della Sezione, proprio per la mancata cura dell’equilibrio di bilancio, ed a causa dell’omesso esercizio, doveroso, delle variazioni di bilancio nell’esercizio considerato, l’effetto dissolutorio degli organi rappresentativi, per via dell’espresso richiamo operato dall’articolo 193, comma 4 all’articolo 141 del Tuel.

Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna – Deliberazione n. 205/2023