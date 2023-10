Fondo accessorio, concorsi e mancata presa servizio di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Fondo del trattamento accessorio, l’importanza del parere dell’organo di revisione

La Corte dei conti, sezione regionale Piemonte, con la delibera n. 71/2023/SRCPIE/PRSE, nel corso dell’esame del rendiconto di un Comune oltre a evidenziare delle criticità riguardo alla costituzione del fondo per il salario accessorio, ha riepilogato la normativa che prescrive la certificazione e il parere dell’organo di revisione, analizzando, passo per passo, i procedimenti in questione e mettendone in evidenza l’importanza (anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia). L’ente, considerato che gli importi stanziati a bilancio non avevano subito variazioni in quanto il personale dipendente era rimasto numericamente inalterato, erroneamente non aveva richiesto espresso parere al revisore unico in merito alla contrattazione decentrata, valutando assolto l’adempimento attraverso l’analisi dei dati comparativi esposti nei bilanci di previsione per i quali erano stati redatti i pareri di conformità.

Concorso, la modalità espositiva del candidato non è censurabile

Il Tar di Trento, sezione unica, nella sentenza 18 ottobre 2023 n. 160 ha deciso che la modalità espositiva utilizzata dal candidato nella prova scritta non è censurabile; quindi, non presenta caratteri illegittimi o di violazione del principio dell’anonimato – in particolar modo in una prova a contenuto teorico pratico, a risposte aperte e sintetiche e pure con consegna di un numero limitato di fogli, non integrabile – l’esposizione sommaria degli argomenti, con frasi brevi e l’utilizzo di elenchi puntati. Neppure la presenza di diversi segni grafici quali parole sottolineate, parole inserite in riquadri; frecce, parentesi graffe, linee tratteggiate, “nota bene” cerchiati, può essere considerata presenza di segni di riconoscimento, in violazione del suddetto principio. Inoltre, il modello di sviluppo del pensiero articolato in titoli e punti è non solo plausibile quale possibile modalità di esposizione, ma anche tutt’altro che «oggettivamente ed incontestatamente anomala» e, dunque, priva delle caratteristiche necessarie ad integrare la violazione del principio di anonimato.

Decadenza dall’impiego per mancata presa servizio

Il Tar Friuli-Venezia Giulia, sezione I, nella sentenza 2 ottobre 2023 n. 285 ha stabilito che la mancata presa servizio nella data comunicata dall’amministrazione non è causa di decadenza dall’impiego quando la missiva sia stata inviata a mezzo posta elettronica non certificata (che non permette di accertare l’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario) e l’interessato dichiari di non averla mai ricevuta. La scelta di tale modalità di trasmissione, per una convocazione formale dalle così rilevanti conseguenze giuridiche, non si giustifica in alcun modo, tanto più se l’interessato abbia indicato, nella propria domanda di partecipazione, anche un indirizzo di posta elettronica certificata, come richiesto dal bando di concorso. A maggior ragione quando ci sia anche assenza di un tentativo da parte dell’ente di prendere contatto telefonico con il soggetto (avendone a disposizione il numero di cellulare), al fine di indagarne la volontà e le motivazioni alla base della non presentazione al lavoro. In sostanza, quando non vi è prova circa l’effettiva conoscenza della convocazione, la mancata presentazione non può inequivocabilmente essere interpretata come rinuncia all’impiego e, pertanto, giustificare il provvedimento di decadenza dalla graduatoria concorsuale.

Annotazioni sui fogli dell’elaborato di concorso

Viola il principio dell’anonimato nei pubblici concorsi il candidato che annota sul foglio dell’elaborato (anche di brutta copia) delle generalità (cognome e nome) e un’utenza cellulare di un soggetto (terzo), anche quando lo stesso dichiari di averlo fatto al solo fine di memorizzare i dati di un altro concorrente e, comunque, per mera disattenzione. Non rileva, peraltro, la circostanza che il nome, il cognome e il numero di telefono annotati non siano riferibili – direttamente – all’autore, ma ad altro soggetto, né il fatto che siano stati apposti soltanto su un foglio di minuta dell’elaborato, trattandosi, comunque, di documento consegnato alla commissione giudicatrice e, dunque, nella disponibilità della stessa. Altrettanto priva di pregio è l’asserita mancanza di intenzionalità, stante la particolare significatività dell’anomalia, rispetto all’ordinario o, comunque, plausibile contenuto dell’elaborato. Così si è pronunciato il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza 29 settembre 2023 n. 8572.