Fondo crediti, come funziona la riduzione accelerata dopo la manovra 2026
La legge di bilancio 2026 apre una corsia preferenziale per gli enti locali più efficienti nella riscossione delle entrate, consentendo di accelerare la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) iscritto nel bilancio di previsione. La misura, prevista dall’articolo 1, comma 659, della legge 199/2025, premia i miglioramenti accertati nella capacità di incasso rispetto alla media del triennio precedente.
Dalle carte di lavoro della Commissione Arconet (resoconto del 26 novembre) emergono...