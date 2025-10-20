Fondo crediti di dubbia esigibilità, i crediti esclusi dal calcolo vanno «motivati»
La nota integrativa deve illustrare perché taluni crediti non riscossi siano considerati di sicura esazione e quindi tenuti fuori dalla base di calcolo del fondo
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 318/2025/PRSE, ha lanciato un nuovo monito agli enti locali sulla corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), richiamando l’obbligo di motivare in modo esplicito le esclusioni operate dal calcolo.
In particolare, la Sezione sottolinea che secondo il Dlgs 118/2011, Allegato 4/2, esempio...