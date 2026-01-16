Fondo F2i si aggiudica la concessione del porto di Lavagna per 50 anni
La struttura situata nel Golfo del Tigullio dispone di 1.500 posti barca. Annunciati investimenti per 75 milioni per ammodernare lo scalo e integrarlo alla città
F2i, il principale fondo infrastrutturale italiano e tra i primi in Europa con oltre 8,3 miliardi di asset gestiti, si è aggiudicato la concessione della gestione del porto turistico di Lavagna (Genova) per 50 anni a seguito del bando di gara pubblicato dal Comune di Lavagna nel 2025 gestito dalla Regione Liguria come stazione appaltante. Il porto turistico, situato nel Golfo del Tigullio, dispone attualmente di circa 1.500 posti barca per natanti da 8 a 51 metri ed è uno dei più importanti porti...