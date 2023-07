Fondo per lo sviluppo delle montagne, doppio criterio per la ripartizione 2023 di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Valorizzate specificatamente le Regioni con più spiccate caratteristiche di montanità









Il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l'annualità 2023 sarà ripartito fra le Regioni con un doppio ordine di criteri: a quelli già utilizzati per il riparto del fondo 2020-2021, si aggiunge una nuova modalità di distribuzione volta a valorizzare specificatamente le Regioni con più spiccate caratteristiche di montanità. Il decreto, che ha terminato il 30 giugno la consultazione pubblica e che è atteso ora in Cnferenza unificata, si presenta con cinque articoli di difficile comprensione...